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Произошедшее с Зеленским на похоронах Грэма* вызвало ужас в Киеве

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся новым унижением для главы киевского режима. По его словам, американский лидер своим видом показал, что не рад Зеленскому, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал политолога.

"Встреча в Белом доме абсолютно пустая, можно сказать, что ее и не было. Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора (Линдси Грэма*. — Прим. ред.), посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе", — сказал эксперт.

Соскина отметил, что президент США Дональд Трамп всем своим видом показал, что не рад видеть Зеленского и тому следует быть куда скромнее.

Сенат США поддержал проект о санкциях против России в первом голосовании

Сенат США провел процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России и Ирана. Сенаторы одобрили переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12, сообщает РИА Новости.

Так, по регламенту на дебаты отводится не более 30 часов, однако сенат может не дожидаться этого срока.

Следующим шагом будет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта после дебатов. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего сенаторам предстоит провести еще одно процедурное голосование с необходимым порогом в 60 голосов перед окончательным голосованием по законопроекту простым большинством.

СМИ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше

Влияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США в нынешний визит в Вашингтон оказалось значительно слабее по сравнению с его прошлыми встречами с Дональдом Трампом, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"(Нетаньяху - ред.) прибыл в Вашингтон, имея значительно меньше влияния, чем во время предыдущих визитов, и был очень хорошо осведомлен о том, что президент захочет обсудить или что может его разозлить", - говорится в сообщении издания.

Как говорится в материале, перед визитом израильского премьера президент США за закрытыми дверями в беседах с доверенными лицами выражал разочарование действиями Нетаньяху на фоне затянувшегося иранского конфликта.

"Повышает ставки": в Италии выступили со срочным призывом по Украине

В парламент Италии внесена резолюция о полном прекращении военной помощи Украине. Инициаторами стала группа депутатов оппозиционной партии "Национальное будущее" (Futuro Nazionale), сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Blitz Quotidiano.

"Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев", — говорится в публикации.

Так, по словам одного из депутатов, санкционная политика Рима в отношении России только усугубляет экономическую ситуацию в самой Италии и усложняет жизнь ее граждан.

Зеленский не понимает, почему Украину до сих пор не позвали в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью высказал недоумение тем, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО. По его словам, он не понимает причины подобной позиции альянса по отношению к Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО", - заявил глава киевского режима.

Президент Украины добавил, что Киев в этом вопросе хочет быть вместе с американцами и европейцами.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.