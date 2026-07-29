Законопроект об антироссийских санкциях встретил сопротивление сенаторов-демократов. Как сообщает Reuters, после процедурного одобрения проекта закона в честь памяти его автора, покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) часть законодателей усомнилась в дальнейшей судьбе этой инициативы.

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Закон, в случае вступления в силу, позволит президенту США Дональду Трампу ввести пошлины в размере до 100 процентов против стран, которые являются крупными потребителями российских энергоносителей, в частности Индии, Японии и некоторых стран Евросоюза, а также по собственному усмотрению отменить эти пошлины.

Сенат США поддержал проект о санкциях против России на первом голосовании

Поэтому некоторые конгрессмены от Демократической партии уже заявили, что будут голосовать против законопроекта.

«Это не столько законопроект о санкциях, сколько тайный способ дать президенту Трампу чрезвычайно широкие полномочия по введению новых пошлин, в частности против наших европейских союзников, которые ударят по американским семьям», — пояснил демократ Грегори Микс.

Эти опасения ставят под угрозу принятие законопроекта как в Сенате, так и в Палате представителей. Последняя возобновит работу в сентябре, следовательно, до осени законопроект Грэма не будет принят.

Ранее сообщалось, что в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.