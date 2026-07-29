Трамп заявил, что обсудил много вопросов с Зеленским и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил много вопросов на состоявшихся 28 июля в Белом доме встречах с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!" - написал американский лидер в Truth Social, имея в виду переговоры с Зеленским.

Подробностей он не привел.

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"Это была очень хорошая встреча. Безусловно, было обсуждено очень много важных вопросов", - отметил Трамп, коснувшись консультаций с Нетаньяху.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что американская сторона считает обе встречи позитивными и продуктивными.