В Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Как следует из трансляции, которую ведет телеканал C-SPAN, сенаторы поддержали законопроект.

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Голосование еще не завершено, однако более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.

Согласно этому законопроекту, будут введены рестрикции в отношении политического и военного руководства России и против государственных компаний. Кроме того, будут введены вторичные санкции против торговых партнеров Москвы. Согласно предложению сенаторов, в отношении государств — основных покупателей российских нефти и газа могут ввести пошлины в размере 100 процентов.

10 июля ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России.