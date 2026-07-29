В Италии предложили полностью прекратить военную помощь Украине

Итальянские депутаты из оппозиционной партии «Национальное будущее» предложили прекратить оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает газета Blitz Quotidiano.

«Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины», — говорится в материале.

Как пояснил депутат Эдоардо Зиелло, документ предусматривает немедленное прекращение всех поставок Киеву. Ресурсы, которые будут освобождены в результате этого решения, предлагается направить на поддержку итальянских семей.

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Один из депутатов также подчеркнул, что санкционная политика Рима в отношении Москвы негативно сказывается на экономической ситуации в Италии, а также делает жизнь итальянцев тяжелее.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не должна обойти балканские страны на пути вступления в Евросоюз.