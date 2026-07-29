Россия и США объединились против верховного комиссара ООН — Кошкин

Заседание Совета Безопасности ООН ознаменовалось необычным демаршем американской делегации. Дипломаты США демонстративно покинули зал в момент выступления представителей Франции, а после завершения их речи вернулись на свои места. В Вашингтоне позднее подтвердили, что этот жест был сознательным.

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Как пояснил заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа, таким образом американская сторона выразила протест против позиции Парижа. По его словам, французские власти слишком часто пытаются поучать другие страны, и Штаты не намерены поддерживать подобную риторику.

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Поводом для разногласий послужило голосование в Генассамблее ООН по вопросу продления полномочий Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. Его кандидатуру поддержали 144 государства, однако против выступили десять стран, среди которых оказались США, Россия, Израиль и КНДР. Еще 13 делегаций воздержались.

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин обратил внимание на совпадение позиций Москвы и Вашингтона. По его оценке, в данном случае Россию и США объединил общий скепсис в отношении фигуры Тюрка.