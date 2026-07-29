Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что любят есть дома их с принцем Гарри дети. Об этом сообщает People.

Меган Маркл приняла участие в выпуске австралийской версии кулинарного реалити-шоу «МастерШеф» в качестве приглашенного судьи. Во время эфира она ответила на вопрос о том, что предпочитает готовить для семьи.

«Гарри предпочитает мясо, картофель и сливочный соус. Как калифорнийская девушка, я люблю жареную рыбу и жареное мясо. А дети любят брюссельскую капусту», — призналась герцогиня.

Она также добавила, что сын и дочь часто помогают на кухне в приготовлении блюд.

19 мая мая супруги отмечали 8-ю годовщину свадьбы. В честь такого события принц Гарри подарил жене статуэтку пингвинов. Меган Маркл объяснила, что этот презент является отсылкой к костюмированной вечеринке, которую они устроили в 2017 году после объявления о помолвке.

До этого Меган Маркл вместе с матерью Дорией Редлан, мужем, принцем Гарри, и детьми посетила Диснейленд. На одном из фото герцогиня Сассекская целовала родительницу в щеку, а сзади них бегали принц Арчи и принцесса Лилибет. На другом фото Меган Маркл и принц Гарри были запечатлены с дочерью и сыном во время прогулки по парку развлечений.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото в купальниках на пляже.