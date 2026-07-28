Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

СМИ сообщили, куда посадили Владимира Зеленского во время похорон сенатора Линдси Грэма* (признан террористом и экстремистом в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, Зеленского посадили на пятый ряд вместе с и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, израильским премьером Биньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стуббом. При этом, глава Белого дома Дональд Трамп, его семья, вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава американского Минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс сидели в первом ряду.

Ранее стало известно, что Вэнс не пришел на Трампа и Зеленского.

*признан террористом и экстремистом в России.