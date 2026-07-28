Раскрыта личность мужчины, подорванного в автомобиле в Одессе

В Одессе во вторник, 28 июля, на улице Маршала Жукова взорвалась машина. Позже выяснилось, что за ее рулем находился оперуполномоченный СБУ в Одессе Руслан Оцебрик, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, водитель погиб на месте. Женщина, которая сопровождала его, была экстренно госпитализирована.

Журналисты отметили, что СВУ было заложено под днищем автомобиля. Силовики ведут расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Одессе нередко происходят нападения на сотрудников ТЦК, СБУ, полиции. Значительная часть акций завершается гибелью, либо ранениями силовиков.

В частности, утром во вторник под передним левым колесом BMW X5 в поселке Котовского (микрорайон Одессы) рвануло взрывное устройство.

В Одессе взорвался второй за день автомобиль

Водитель, старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеслав Сазонов, получил легкие телесные повреждения.

Кроме того, одесситы активно противодействуют «бусификации» — отслеживают перемещения транспорта и патрулей ТЦК, своевременно оповещают население об угрозе со стороны военных.