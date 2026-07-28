Стало известно о требовании Ирана к Украине

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому судну в Каспийском море.

"Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен", - написал Арагчи на своей странице в социальной сети Х по итогам телефонного разговора с Сибигой.

По словам главы МИД исламской республики, собеседник заверил, что атака на иранское судно была непреднамеренной и что Киев не стремится к эскалации.

В Иране сделали жесткое предупреждение европейцам

25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море в территориальных водах России, в результате чего погиб член экипажа.