В Чили объявлена тревога из-за нового смертельного вируса

Министерство здравоохранения Чили впервые в истории страны объявило санитарно-эпидемиологическую тревогу на всей территории государства в связи с резким ростом летальности от хантавирусной инфекции. Мера введена в регионах от Атакамы до Магальянеса и будет действовать до 31 июля 2027 года.

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По данным ведомства, с начала 2026 года зафиксировано 46 случаев заражения, из которых 18 привели к летальному исходу. Для сравнения: в 2025 году было выявлено 44 случая, но смертельных из них — лишь 8.

Замминистра здравоохранения Алехандра Писарро подчеркнула, что ведомство внимательно следит за ситуацией, однако объявленная тревога не свидетельствует об эпидемии или перегрузке системы здравоохранения.

Хантавирусы поражают мелких млекопитающих, но могут передаваться человеку. В тяжёлых случаях инфекция вызывает поражение лёгких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.

Напоминаем, что в Роспотребнадзоре уже рассказали, как избежать распространения хантавируса в России.