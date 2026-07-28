Украину обязали провести 25 реформ для получения денег от ЕС

Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 миллиардов евро помощи от Европейского союза (ЕС) до конца года, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в ЕС.

Как отметили журналисты, речь идет о сумме в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро и механизма Ukraine Facility.

План реформ при этом был одобрен ранее. В частности, Киеву могут дать 2,86 миллиарда евро за принятие законов, в том числе о прозрачном и честном отборе прокуроров руководящего уровня, об упрощенных процедурах неплатежеспособности для малого и среднего бизнеса.

Транш в 7,5 миллиарда евро Украина получит, если реализует реформы, включающие в себя назначение независимых наблюдательных советов госпредприятий, внедрение обновленной IT-системы для выполнения судебных решений, значительные инвестиции в образование и здравоохранение.

Ранее сообщалось, что Украине выделили почти 700 миллионов долларов.