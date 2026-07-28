Боснийцы обратились к России после спасения альпиниста на Эльбрусе

Боснийский спортивный сайт Bhfudbal поблагодарил Россию за спасение альпиниста на Эльбрусе. Об этом сообщает «Радио Sputnik» в своем Telegram-канале.

В своих соцсетях сайт выложил короткий ролик с благодарностью на русском языке и российским триколором.

«Спасибо, Россия», — сказано в видео.

Напомним, что ранее группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины заблудились на Эльбрусе из-за ухудшения погоды. В итоге пятеро из них погибли. Один выживший был найден российскими спасателями, еще один спустился сам. Позже спасатели организовали спуск тел с горы.