Вэнс пропустил встречу с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не пришел на встречу главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоялась в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время встречи он присутствовал на похоронах сенатора Линдси Грэма* (внесен в список террористов и экстремистов в России).

При этом, Вэнс пришел на встречу Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Вместе с ними на встрече были глава минфина Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее Вэнс рассказал о споре с сенатором Грэмом* из-за финансирования Украины.

*внесен в список террористов и экстремистов в России.