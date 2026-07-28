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На Украине заявили о возможной экологической катастрофе из-за затонувшего сухогруза

Lenta.ru

Около 150 тонн топлива и несколько тонн машинного масла, которые находятся на борту затонувшего в Одесском заливе сухогруза Golden Leo, могут привести к серьезной экологической катастрофе. Об этом пишет украинское издание «Страна».

На Украине заявили о возможной экологической катастрофе из-за затонувшего сухогруза
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Отмечается, что есть высокая вероятность загрязнения пляжей города. Издание добавило, что власти ввели регулярный мониторинг акватории Черного моря.

Особое внимание уделяется контролю за возможной утечкой горюче-смазочных материалов.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России за день нанесли удары по трем сухогрузам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).