В соцсетях появилось видео с туристами из России, которых окружила толпа протестующих грузин в Тбилиси. Об этом сообщает News.ru.

На кадрах можно увидеть, как электрокар с туристами проехал мимо протестующих. Услышав русскую речь, участники акции стали кричать в адрес туристов оскорбления. В ответ россияне стали показывали толпе сердечки и воздушные поцелуи.

Электрокар сопроводили полицейские. В итоге туристы безопасно покинули район.

Напомним, что 18 июля в гостиничном комплексе Agarani Estate в грузинском регионе Кахетия произошел конфликт, в ходе которого пострадала русскоговорящая девушка. Агрессивно настроенный мужчина ворвался в номер к группе девушек, после чего ударил одну из них кулаком в голову. У девушки зафиксировали сотрясение мозга и перелом носа.

Конфликт попал на видео. Позже пострадавшие заявили, что причиной конфликта стала русская речь. Нападавший же заявил, что девушки оскорбляли гостей проходящей в отеле свадьбы.