Эрдоган сделал неожиданное заявление об Ираке

Турция получила доступ к разработке нефтяных месторождений в иракском Киркуке. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Анкаре.

Политик раскрыл, что государственная компания Turkish Petroleum подписала соглашение, которое он назвал «историческим шагом» в энергетическом партнёрстве двух стран.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар уточнил, что в рамках сделки компания приобрела 15% акций BP Energy Company of Kirkuk Limitedу.

Партнёрство позволит турецкой стороне участвовать в освоении запасов, оцениваемых примерно в 3 миллиарда баррелей, и сотрудничать с другими участниками проекта по вводу месторождений в эксплуатацию.

Недавно Ливан вынес на переговоры с Ираком идею организации транзита нефти через свою территорию в Средиземное море — это позволит Багдаду обойти Ормузский пролив.