СМИ сообщили, что обсуждали на встрече Трамп и Зеленский

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, состоявшаяся в Овальном кабинете Белого дома, оказалась, по словам осведомленных источников, не просто протокольным мероприятием, а «очень предметным» и содержательным диалогом.

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Как сообщила журналист телеканала Newsmax Нана Саджайа со ссылкой на очевидца переговоров, в центре обсуждения находились практические шаги по урегулированию конфликта и стратегические экономические перспективы. Среди ключевых тем, затронутых лидерами, были возможные пути прекращения конфликта, а также подтверждение взаимных обязательств по лицензированию, которое стороны рассматривают как долгосрочную цель двустороннего сотрудничества, способную укрепить экономические связи между странами.

Особое внимание было уделено дипломатическим инициативам. Собеседники обсудили предстоящую поездку в Киев специального посланника президента США Стива Уиткоффа, а также зятя Трампа Джареда Кушнера. Как отметила Саджайа, эта миссия призвана создать «новый импульс для дипломатических усилий» и активизировать переговорный процесс на высшем уровне.

Появление фигур, приближенных к американскому лидеру, в украинской столице может свидетельствовать о намерении Вашингтона перейти от публичных заявлений к более конкретным действиям, направленным на поиск компромиссов и стабилизацию ситуации в регионе. При этом детали миссии и сроки визита пока не разглашаются, но, появились данные, что встреча произойдет в течение двух недель.

Встреча прошла в закрытом режиме, и её подробности не афишировались.

Нана Саджайа также обратила внимание, что упоминание Кушнера, который ранее уже участвовал в ближневосточных инициативах, может указывать на попытку Вашингтона задействовать неформальные каналы для достижения прогресса.