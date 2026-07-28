В Одессе взорвался второй за день автомобиль

В Одессе прогремел мощный взрыв, взорвался один из автомобилей. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на местные ресурсы.

"В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль … в результате взрыва есть погибший", - говорится в сообщении.

Имя погибшего пока неизвестно. На кадрах с места ЧП видно, что искореженный автомобиль стоит прямо посреди проезжей части.

Сегодня утром в Одессе также взорвался автомобиль BMW X5. За рулем находился старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов.

Военный получил ранения, но выжил.