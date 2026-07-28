Западные СМИ оценили вероятность того, что весь Донбасс перейдет под контроль России. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на The American Conservative.

По мнению редакции издания, такая вероятность остается высокой. Как сообщает издание, Украина теряет территории на фоне продвижения российских войск. При этом атаки ВСУ по территории России, как считают авторы издания, не меняют ситуацию в зоне СВО.

«Российские войска продолжают "перемалывающее" наступление в Донбассе. Перспектива установления Россией контроля над всей территорией Донбасса остается весьма реалистичной», — сообщает источник.

Ранее военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска приближаются к установлению контроля над Донбассом.