В Белом доме раскрыли детали встречи Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского прошла позитивно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в своем аккаунте социальной сети Х.

«Президент Трамп завершил встречи в Овальном кабинете с президентом Зеленским и премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. Обе встречи прошли в позитивном и продуктивном ключе!» — отметила представитель администрации США.

Ранее Зеленский рассказал, что обсудил с Трампом производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. По его словам, стороны также подняли тему активизации процесса по урегулированию украинского кризиса.

Телеканал ABC News сообщил, что Зеленский и Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание Трампа в ходе встреч в Вашингтоне, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов.