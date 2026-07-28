В парламенте Британии сделали заявление о помощи Украине

Великобритания увеличивает военную помощь Украине. Об этом заявил председатель парламентской группы по Украине в палате общин Алекс Собел в беседе с «Известиями».

«Великобритания всегда прислушивается к просьбам наших украинских коллег. Этот визит не исключение, и мы увеличиваем передачу технологий, энергетическую поддержку и военную помощь», — сказал депутат.

По его словам, Лондон передаст Киеву лицензии на генераторы помех Stone Cloak, что позволит Украине производить их в больших масштабах.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона в вопросе поддержки Киева.