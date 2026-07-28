В Белом доме в необычном формате стартовали переговоры Трампа и Зеленского

В Белом доме в 9.47 по местному времени (16.47 мск) начались переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, основной темой повестки станет мирное урегулирование конфликта на Украине — в США полагают, что противостояние следует завершить как можно скорее.

Журналисты отметили, что обычно Трамп приглашает на встречи с Зеленским лишь близких соратников, либо проводит встречи с глазу на глаз, без посредников и журналистов.

В этот раз, пояснили авторы статьи, американский лидер пригласил на переговоры весь Сенат в полном составе — порядка 100 человек.

Обозреватели заметили, что после беседы с Зеленским Трамп планирует провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что украинский лидер надеется в ходе встречи в Белом доме обсудить с американской стороной сотрудничество в сфере технологий, поставки ракет и дронов.