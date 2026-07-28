В России объяснили, как Иран может ответить на украинскую атаку в Каспийском море

Удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море продиктован стремлением киевского режима выслужиться перед президентм США Дональдом Трампом, однако этот шаг может обернуться для Киева ответными действиями со стороны Тегерана. Такое мнение в беседе с «Рамблером» высказал политолог и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

Атака на иранское торговое судно произошла 25 июля в акватории Каспийского моря. В результате взрыва на борту один моряк погиб, еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи официально заявил, что действия украинской стороны не останутся без ответа, после чего в СМИ началось активное обсуждение возможных сценариев военной реакция Тегерана.

Анализируя подоплеку украинской атаки, эксперт обратил внимание на политический контекст и попытки Зеленского привлечь внимание американской администрации.

«Действия киевского режима связаны с желанием угодить Трампу. Очевидно, что в условиях, когда Зеленский полетел на похороны террориста и экстремиста Грэма*, он пытается подмазаться к Трампу. А поскольку Трамп ведет жесткую политику в отношении Ирана, этот удар — попытка понравиться Вашингтону, чтобы Трамп обратил на него внимание. Однако я очень сомневаюсь, что у американского президента на это будет какая-то позитивная реакция — скорее всего, он это просто проигнорирует». Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Рассуждая о возможных вариантах действий Тегерана и военном потенциале Ирана, эксперт подчеркнул, что вопрос о способности иранского оружия достать до украинских территорий остается дискуссионным.

«Что касается реакции Ирана, то здесь возможны два варианта: либо ответ непосредственно по Украине, либо удары по украинским объектам на Ближнем Востоке. Сегодня активно обсуждается вероятность ракетного удара. Однако точная дальность ракет, имеющихся у Ирана, до конца неизвестна, по этому поводу есть разночтения. Но то, что они могут достать практически до любой точки на Ближнем Востоке — это проверенный факт, в этом сомнений нет».

Говоря о том, кто именно в Иране будет принимать решение об ответе и с какими рисками столкнется Тегеран, политолог указал на специфику современной структуры иранской власти и неспособность Киева нанести существенный урон Исламской Республике.

«Теоретически решение об ответных действиях принимает новый лидер Ирана — Моджтаба Хаменеи, но реально не до конца понятно, как устроена новая структура власти. Хаменеи за все время ни разу не появлялся на людях, нет ни одного видео с ним, а сообщения всегда зачитывает диктор. В целом сегодня во внутриполитической жизни Ирана доминирует КСИР, и именно силовой блок во многом определяет политику. При этом никаких глобальных рисков для Тегерана здесь нет: Украина не способна сделать Ирану хуже, чем США в рамках текущей военной кампании. Полагаю, после ответа Тегерана продолжения не будет, а если оно и последует, то глобально на Иран не повлияет».

Ранее сообщалось, что Тегеран связался с Москвой на фоне атак ВСУ на иранское судно.

*признан террористом и экстремистом на территории РФ