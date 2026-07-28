Жена Пашиняна заявила об опасениях за свою жизнь

Общественная деятельница Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призналась, что стала опасаться за свою жизнь после того, как озвучила в соцсетях тему семейного насилия в стране. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, общественница неоднократно поднимала в общественном пространстве тему насилия по отношению к замужним женщинам.

Акопян выразила надежду на то, что спецслужбы не допустят того, чтобы кто-то причинил ей вред.

«Надеюсь, что государственные службы смогут не допустить подобного, потому что репутации страны будет нанесен серьезный удар, если супруга премьер-министра станет жертвой насилия», — отметила Анна Вачиковна.

По ее оценке, следует смело говорить о проблемах в семьях, о насилии над женщинами, доносить до общества неприемлемость этого явления.

Анна Акопян (род. 1 февраля 1978) — журналистка (одно время была главным редактором газеты «Айкакан Жаманак»), общественный деятель и руководитель благотворительных фондов.

В 2018–2020 годах руководила благотворительным фондом «Город улыбок», оказывающим помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Во время конфликта в Нагорном Карабахе сформировала женский добровольческий отряд «Эрато»; участвовала в информационной кампании поддержки армии.

Является председателем попечительского совета фонда «Мой шаг».

17 февраля 2026 года Акопян объявила о прекращении 30-летних отношений с Пашиняном. Она уточнила, что покидает правительственную резиденцию и переезжает в съёмное жильё, так как купленная ею квартира ещё строится.

Премьер заявил в ответ, что уважает решение Акопян, и признал, что, возможно, причинил ей горечь, за что принёс извинения.