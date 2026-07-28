Мерц сообщил, какая страна почти полностью выполнила условия для вступления в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Черногория практически полностью выполнила все необходимые условия для вступления в Европейский союз, и призвал не откладывать ее интеграцию в сообщество, которое уже 13 лет не принимало новых членов.

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Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, трансляцию которой вел телеканал Phoenix, Мерц подчеркнул, что Черногория заслуживает быть принятой в ЕС в ближайшие годы. По его словам, страна уже находится на этапе, когда ее готовность к вступлению не вызывает сомнений, и она главным образом выполнила все критерии, выдвигаемые Брюсселем.

Канцлер ФРГ напомнил, что Европейский союз традиционно декларирует открытость для европейских государств, соответствующих Копенгагенским критериям, которые включают стабильность демократических институтов, верховенство права, рыночную экономику и способность выполнять обязательства членства. Мерц отметил, что Черногория соответствует этим требованиям, и в таком случае Евросоюз обязан сдержать свое слово. Он отверг возможность отправки страны в так называемый «режим ожидания» лишь на том основании, что некоторые другие потенциальные кандидаты, такие как страны Западных Балкан или Украина, пока не готовы к вступлению. По его убеждению, процесс расширения не должен быть заложником пакетных соглашений, а решение по каждой конкретной стране должно приниматься на основе ее собственных заслуг.

При этом Мерц признал, что для принятия Черногории в состав ЕС потребуется единогласное решение всех государств-членов, и этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение Европейского совета. Он призвал коллег не затягивать процесс, подчеркнув, что Черногория должна стать полноправным членом союза к концу текущего десятилетия. Его заявление прозвучало на фоне растущей дискуссии внутри ЕС о темпах расширения и необходимости реформирования процедуры присоединения, чтобы избежать бесконечных задержек.

Напомним, что Черногория является кандидатом на вступление в ЕС с 2010 года и за это время уже закрыла большую часть переговорных глав.