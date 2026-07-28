Сенаторы Конгресса США от обеих партий согласовали законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Двухпартийная группа сенаторов объявила о достижении соглашения по законопроекту, который позволит президенту США Дональду Трампу ввести дополнительные санкции на основных покупателей российской нефти, а также на Иран (...). У законопроекта высокие шансы на принятие Сенатом на этой неделе. Палата представителей ушла на августовские каникулы, так что закон вступит в силу не раньше сентября», — передает агентство.

Согласно тексту инициативы, президент США получает право вводить тарифы для пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Однако, как отмечают авторы материала, часть демократов в Конгрессе выступают против законопроекта, предупреждая, что Трамп может использовать его в качестве «юридического обоснования для введения новых тарифов» против других стран.

10 июля ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта о санкциях против России. Предложенный еще в прошлом году документ предполагает пошлины против Москвы и торгующих с ней партнеров. Прежде всего, эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.