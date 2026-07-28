В Германии заявили об «особой ответственности» перед Израилем

Германия выступает против введения всеобъемлющих санкций против Израиля из-за «особой ответственности» Берлина перед Тель-Авивом. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала Phoenix, его слова передает ТАСС.

По данным издания, федеральный канцлер напомнил, что он всегда призывал европейских лидеров не забывать об «особой ответственности» Германии перед Израилем.

«И именно поэтому мы не можем и не хотим присоединяться к санкционным режимам против Израиля в целом. И эта позиция, во всяком случае в обозримом будущем, останется неизменной», — подытожил Мерц.

Он также подчеркнул, что Берлин «с большой озабоченностью» наблюдает за деятельностью израильского правительства в поселениях на Западном берегу реки Иордан. По его словам, продукты и товары из израильских поселений совершенно справедливо не попадают под действие торговых преференций.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем пригрозил Израилю новыми санкциями на фоне расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в секторе Газа.