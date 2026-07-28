$78.0288.76

В Германии заявили об «особой ответственности» перед Израилем

Lenta.ruиещё 2

Германия выступает против введения всеобъемлющих санкций против Израиля из-за «особой ответственности» Берлина перед Тель-Авивом. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала Phoenix, его слова передает ТАСС.

В Германии заявили об «особой ответственности» перед Израилем
© Лента.Ru

По данным издания, федеральный канцлер напомнил, что он всегда призывал европейских лидеров не забывать об «особой ответственности» Германии перед Израилем.

«И именно поэтому мы не можем и не хотим присоединяться к санкционным режимам против Израиля в целом. И эта позиция, во всяком случае в обозримом будущем, останется неизменной», — подытожил Мерц.

Он также подчеркнул, что Берлин «с большой озабоченностью» наблюдает за деятельностью израильского правительства в поселениях на Западном берегу реки Иордан. По его словам, продукты и товары из израильских поселений совершенно справедливо не попадают под действие торговых преференций.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем пригрозил Израилю новыми санкциями на фоне расширения незаконных поселений и нарушений перемирия в секторе Газа.