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Трамп поставил ультиматум Ирану

Американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг (Пикакс) в Иране в том случае, если Исламская Республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, рассказал журналистам телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

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Wildberries сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак

Wildberries после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады маркетплейса выплатила пострадавшим более 40 млн рублей. Об этом заявила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) в Telegram-канале.

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Сотни БПЛА и удар по жилому дому: откуда ВСУ атаковали Подмосковье

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что беспилотники для ночной атаки на Подмосковье могли быть запущены из Черниговской области. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

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Россиян предупредили о разочарованиях при открытии вклада

Вклады с обещанной доходностью до 20% годовых могут обернуться разочарованием для вкладчиков, предупредил в беседе с агентством «Прайм» эксперт московского отделения «Опоры России» Сергей Елин.

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Раскрыта «начинка» новой крылатой ракеты ВСУ

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Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российским инженерам удалось детально изучить «начинку» новой крылатой ракеты-дрона Ruta Block 1, которую начали применять ВСУ. Об этом он рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

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Паника Макрона и страшные последствия: зарубежные СМИ о сильнейших пожарах в Европе

Бушующие во Франции и Испании пожары уже привели к эвакуации более 300 тысяч человек, а синоптики прогнозируют новую волну жары. Как спасатели, пожарные и политики пытаются справиться со стихийным бедствием в Европе, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

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Бунт GPT: правда ли ИИ OpenAI вышли из-под контроля?

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В середине июля OpenAI поделилась новостями, которые вызвали большой резонанс среди ИИ-скептиков. Две языковые модели компании во время тестирования смогли покинуть изолированное окружение и взломать стороннюю компанию. Портал livescience.com рассказал, что на самом деле произошло и можно ли говорить о «восстании машин».

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Эксперт предсказал финал переговоров Трампа и Зеленского

Член Общественной палаты России, политолог Александр Асафов считает, что переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом завершатся лишь формальными обещаниями. Об этом сообщает News.ru.

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Сергей Жуков высказался об уходе со сцены

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что не планирует уходить со сцены и в качестве примера привел 83-летнего британского рок-музыканта, солиста The Rolling Stones Мика Джаггера. Об этом сообщает «Пятый канал».

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В России предлагают ввести отпуск по уходу за близкими

Общественник Михаил Иванов выступил с инициативой предоставлять россиянам дополнительный оплачиваемый отдых для ухода за престарелыми родителями. Об этом он рассказал «Абзацу».

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