Вызвавшее обсуждение «гостеприимство» Трампа при встрече Зеленского в США объяснили

Специалист по деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила отсутствие президента США Дональда Трампа в момент прибытия украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты протоколом.

Так в беседе с «Лентой.ру» эксперт прокомментировала вызвавшее обсуждение «гостеприимство» американского политика.е обсуждение «гостеприимство» американского политика.

«В Соединенных Штатах, как и у нас, такой протокол, что в аэропорту никто из руководителей государства никого не встречает. Могут быть представители руководящих структур, но никак не президент в аэропорту», — рассказала Николаева.

Специалист по этикету добавила, что в некоторых странах бывают такие протоколы, когда руководитель государства встречает своего коллегу в аэропорту. Однако это бывает достаточно редко, заключила она.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Трамп не встретил Зеленского по прибытии в США. По его словам, американский лидер уже игнорирует украинского коллегу.