Эксперт предсказал финал переговоров Трампа и Зеленского

Член Общественной палаты России, политолог Александр Асафов считает, что переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом завершатся лишь формальными обещаниями. Об этом сообщает News.ru.

Зеленский прибыл в США во вторник, 28 июля. В его программе запланирована закрытая встреча с Трампом и его командой, а также переговоры в Капитолии, куда приглашены все сто членов американского Сената. Зеленский назвал главной целью своего визита укрепление стратегического сотрудничества с США.

Асафов отметил, что ключевые запросы Киева касаются поставок средств ПВО. При этом, по оценке политолога, возможности Вашингтона сейчас ограничены из-за дефицита систем ПВО на фоне войны с Ираном.

«[США], как обычно, дадут только обещания. <…> Возможно, сделают пару каких-нибудь заявлений, потом будут заниматься каждый своими делами», - заявил Асафов.

Политолог также предположил, что Трамп и Зеленский могут затронуть тему возобновления переговоров с Россией.