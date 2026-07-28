Трамп заявил о контроле США над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Морская блокада продолжается прямо сейчас, и там проходят только те корабли, которые мы хотим. Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив», — заявил американский лидер.

Ранее спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.