Вэнс рассказал о жестком споре с сенатором Грэмом* об Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о жестком споре с сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по вопросу финансирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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«У нас был напряженный спор на сенатском ланче по поводу законопроекта о финансировании Украины», — заявил он, выступая у гроба Грэма.

Вэнс также напомнил, что сенатор Грэм был жестким сторонником помощи Украине и продвигал эту идею в Сенате США.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Линдси Грэм любил войну и всегда выступал за усиление армии.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.