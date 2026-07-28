Паника Макрона и страшные последствия: зарубежные СМИ о сильнейших пожарах в Европе

Бушующие во Франции и Испании пожары уже привели к эвакуации более 300 тысяч человек, а синоптики прогнозируют новую волну жары. Как спасатели, пожарные и политики пытаются справиться со стихийным бедствием в Европе, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Этим летом Европа столкнулась с одной из самых сильных волн жары за последние годы. Температура во многих государствах значительно превышает средние климатические значения, а местами достигает 40 градусов и выше. На фоне жары в Испании и Франции горят леса. И синоптики предупреждают, что после небольшого периода похолодания температура воздуха в ближайшие дни будет только подниматься.

Пожарные во Франции и Испании пытаются взять под контроль масштабные лесные пожары до наступления очередной волны жары на этой неделе. Власти уже эвакуировали около 220 000 человек во Франции, включая отдыхающих и местных жителей. А на юге Испании около 100 000 человек получили распоряжение покинуть свои дома или найти убежище, отмечает Reuters.

Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что Франция переживает беспрецедентный сезон лесных пожаров. А президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к единству и стойкости.

«Сегодня у нас самая тяжелая ситуация из всех, которые когда-либо возникали, самая тяжелая со времен Второй мировой войны. Мы должны держаться», - заявил Макрон, предупредив, что битва еще не выиграна, поскольку леса стали сухими и легковоспламеняющимися.

В свою очередь министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка предупредил, наступают «решающие дни» перед тем, как снова повысится температура.

«С начала года французские леса потеряли почти 115 000 гектаров из-за пожаров, что является беспрецедентным показателем. А площадь пожара в Жиронде увеличилась с 22 июля до 42 000 гектаров», - отмечает телеканал BFMTV.

Ветер и жара привели к тому, что распространение огня стало сложнее прогнозировать. Так, крупнейший пожар во Франции, в департаменте Жиронда, сначала распространялся на запад, в сторону побережья, под влиянием восточного бриза, но в пятницу, 24 июля, ветер резко сменился на западный, и огонь двинулся обратно в сторону Бордо, отмечает The Guardian.

«Ливни и грозы вблизи крупнейших пожаров во Франции и Испании принесли мало осадков и, возможно, даже ухудшили ситуацию. Испарение дождя под грозовым облаком охлаждает воздух, делая его более плотным, так что он быстро опускается на землю, прежде чем распространиться во всех направлениях. Эти нисходящие потоки могут способствовать внезапному и непредсказуемому поведению огня», - отмечает издание.

В 2026 году лесными пожарами уже уничтожено 170 000 гектаров в Испании. По последним данным Министерства по экологическому переходу и демографическим проблемам, которые включают спутниковые корректировки, в 2026 году было зарегистрировано 35 крупных лесных пожаров. При этом в прошлом году их было только семь, сообщил телеканал La Sexta.

В свою очередь журналисты Politico обратили внимание на то, что крупнейшие лесные пожары в истории Испании рискуют стать политической проблемой для правоцентристской Народной партии в преддверии важнейших выборов в следующем году.

«За последние пять дней более 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных пожаров, охвативших регионы Мадрид, Авила, Толедо и Кастельон. Учитывая, что температура воздуха может подняться почти до 40 градусов по Цельсию, прогноз неутешителен», - говорится в статье.

При этом центральное правительство взяло на себя руководство в условиях национального кризиса, а региональные власти несут юридическую ответственность за многие важнейшие сферы, в том числе за спасательные службы и управление лесным хозяйством. Правоцентристская Народная партия, контролирующая 11 из 17 регионов страны, сейчас сталкивается с критикой за предполагаемые просчеты.

В частности, по данным издания, консерваторов критикуют за недостаточное финансирование пожарных служб, а также поддержку активистов, отрицающих изменение климата.