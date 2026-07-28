В Германии назвали блок Мерца «партией Украины»

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, назвав его «партией Украины». Об этом он написал в соцсети X.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Баварии и лидера партии ХСС Маркуса Зедера, который призвал отказаться от любых контактов с АдГ под предлогом того, что правые не представляют интересы Германии.

«Смелое утверждение для человека, чья партия раздает деньги немцев Украине, пока сами немцы нищают. В то время как Союз (ХДС/ХСС — «Газета.Ru») является партией Украины, мы, АдГ — партия Германии», — написал Фронмайер.

14 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. По его словам, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для диалога.

Мерц оценил шансы России на победу

До этого Мерц выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров.