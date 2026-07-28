Новый британский премьер решил нанести ответный визит на Украину

Британский премьер-министр Энди Бернем в ближайшее время рассчитывает посетить Украину. Об этом сообщили в его канцелярии, ее цитирует РИА Новости.

«Премьер-министр сказал, что надеется, что скоро посетит Украину», — говорится в пресс-релизе.

Накануне Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьер-министром страны Бернемом на авианосце британского флота Queen Elizabeth в Портсмуте.

Он отметил, что стороны обсудили развитие совместного оборонного производства. Также Зеленский поблагодарил Британию за решение предоставить Киеву технологии радиоэлектронной борьбы для защиты дронов и пригласил премьера посетить Украину.

Незадолго до визита Зеленского в Британию Бернем выступил с обращением к России, заявив, что поддержка Украины остается непоколебимой. Он подчеркнул, что Лондон не отступит, пока не будет достигнут справедливый мир.

Премьер Британии Бернем обратился к России относительно Украины

Комментируя заявление Бернема, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал британского премьера «премьером мелкобритании».