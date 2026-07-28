Туск пообещал бороться с нападениями на украинцев в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с нападениями на украинцев в стране и раскритиковал оппозицию за подстрекательство радикальных группировок.

"Мы должны объявить войну насилию [по отношению к украинцам]", - заявил Туск перед заседанием кабмина, трансляция его выступления велась в социальных сетях канцелярии правительства. "Я обращаюсь к президенту с просьбой перестать хранить молчание по этому вопросу. Он хвалил фанатские разборки как вид благородной борьбы. Прошу теперь посмотреть, как выглядят эти благородные разборки в исполнении [радикалов] из [объединений] Gromada, Bracia Kamraci и Роберта Бонкевича", - обратился Туск к президенту республики Кароль Навроцкому.

"Полиция получит мою полную поддержку в борьбе с патологией, бандитизмом и насилием", - добавил польский премьер.

В последнее время в Польше участились случаи нападений на украинцев и их избиений. По данным газеты Rzeczpospolita, в первом полугодии 2026 года полиция зарегистрировала от проживающих на территории Польши украинских граждан 180 заявлений о различных актах агрессии, совершенных против них местными жителями, - на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 года. За весь прошлый год таких жалоб было 275.