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Спецслужбы США и Израиля проводят сверхсекретную операцию по поиску нового лидера Ирана

Газета.Ru

Спецслужбы США и Израиля — ЦРУ и «Моссад» — проводят сверхсекретную операцию по установлению местонахождения нового верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает британская газета The Times.

Спецслужбы США и Израиля проводят сверхсекретную операцию по поиску нового лидера Ирана
© Газета.Ru

По данным издания, операция продолжается уже некоторое время. При этом целью разведок не является ликвидация Хаменеи. Основная задача — установить, жив ли он, в каком состоянии находится и где скрывается.

Газета отмечает, что после потери отца и сообщений о тяжелом ранении Моджтаба Хаменеи он не совершил ни одного телефонного звонка и не пользовался компьютером, что делает электронную разведку бесполезной.

ЦРУ и израильский «Моссад» делают ставку на агентурную сеть внутри Ирана. Предполагается, что выйти на местонахождение аятоллы можно через курьеров, передающих ему письменные сообщения.

Издание проводит параллель с операцией по поиску лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Осамы бен Ладена. Тогда американская разведка смогла установить его местонахождение именно через отслеживание курьеров.

«Единственный реальный способ найти Моджтабу — завербовать того, который с ним контактирует. Но это необыкновенно сложно», — сказал Бывший руководитель одного из подразделений «Моссада» Рами Игра.

Он допустил, что только два-три члена Корпуса стражей исламской революции могут знать, где находится Хаменеи.

18 июля источник в Иране сообщил, что первым международным контактом Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным.