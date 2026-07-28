В Москву прибыл новый посол Германии Клемен фон Гётце, сообщило посольство ФРГ.

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В своем канале в Telegram дипмиссия опубликовала короткое видео, на котором представило дипломата, приступившего к исполнению своих обязанностей.

На видео у посла интересуются, каковы его первые впечатления от России и чего бы он хотел добиться в ближайшие годы.

Полминуты посол сначала расхваливает прием в столице России и людей здесь, а следом вдруг выступает с обвинениями в адрес Москвы по поводу украинского конфликта.

О том, что Германия планирует ротацию послов, стало известно еще в феврале. В перечне числилась и дипмиссия Германии в России, где послом был Александр Граф Ламбсдорфф.

13 июля Ламбсдорффа вызвали в МИД России, где ему заявили об участии Берлина в террористических ударах Киева по гражданской инфраструктуре в РФ. В тот день посол по прибытии в здание на Смоленской площади по необъяснимым причинам улыбался.

Позднее стало известно, что Ламбсдорфф возвращается на родину, причем на автомобиле, на что отдельно обратили внимание в МИД РФ, отметив, что это дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом в российской столице.

Во время встречи в здании МИД официальный представитель ведомства Мария Захарова отказалась жать руку Ламбсдорффу, объяснив это своей позицией в отношении открытой русофобии.

Что касается нового посла Клеменса фон Гётце, он до настоящего времени возглавлял посольство в Мехико, а ранее возглавлял посольства ФРГ в Израиле, Китае и Японии. В прошлом занимал руководящие должности в МИД Германии, был представителем страны при ЕС в ранге посла.

Москва выдала агреман (согласие на назначение) новому послу Германии в РФ в мае, а 20 июля в МИД России были приняты копии верительных грамот у фон Гётце.

Судя по риторике нового посла, настрой Берлина не поменялся.