Лукашенко причислил Белоруссию к одной категории стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика по праву входит в число стран глобального большинства. Об этом он сказал во время церемонии вручения верительных грамот послам девяти государств, которая прошла во вторник в Минске.

Как проинформировала пресс‑служба главы государства, документы президенту вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды.

Обращаясь к представителям дипкорпуса, Лукашенко обратил внимание на то, что многие из представленных стран относятся к глобальному большинству, чья роль в мировой политике активно и заслуженно усиливается. По словам президента, государства этой группы разделяют близкие взгляды на устройство мира, принципы партнёрства и способы разрешения конфликтов. Для них характерны уважение к суверенитету, неприятие давления, диктата и неправомерных санкций.

«Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что особое отношение Белоруссии к независимости обусловлено её историей — героической и в то же время трагической, наполненной борьбой против попыток колонизации и уничтожения белорусского народа.

Лукашенко выразил уверенность, что единство позиций стран глобального большинства станет надёжной основой для эффективной работы дипломатов в республике. Он заверил, что любые инициативы, нацеленные на укрепление дружественных связей между этими государствами и Белоруссией, будут тщательно и оперативно изучаться, а страна открыта для результативного сотрудничества.

Президент также добавил, что успех дипломатической миссии зависит не только от усилий самих дипломатов, но и от действий белорусской стороны, и заверил: «Но мы свой путь пройдём всегда достойно».