Антироссийские санкции Европейского союза мешают операциям по тушению лесных пожаров во Франции и Испании, пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

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По словам журналистов, европейские страны не могут использовать российские вертолеты «Камова» (Ка-32), что значительно усложняет ситуацию с возгораниями.

«ЕС своими ограничениями и санкциями против России препятствует проведению текущих спасательных операций», — говорится в статье.

В Германии уточнили, что до введения санкций в 2024 году, российские Ка-32 использовали для тушения пожаров, но «теперь их не хватает». При этом ограничительные меры препятствуют не только закупке запасных частей, но и техническому обслуживанию аппаратов.

Две европейские страны вступили в смертельную схватку с лесными пожарами

Ранее сообщалось, что во Франции сильнейший за полвека лесной пожар угрожает военным заводам.