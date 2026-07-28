Публичный демарш дипломатов США на заседании Совбеза ООН и их выпады в адрес Парижа отражают глубокий ценностный разрыв между администрацией Дональда Трампа и европейскими союзниками. Такое мнение в беседе с «Рамблером» высказал политолог Константин Калачев, комментируя резкую перепалку между американской и французской миссиями.

Ранее дипломаты Соединенных Штатов покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции. Поводом для конфликта стало решение Вашингтона выступить против продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. США поддержали лишь девять стран, тогда как за переназначение комиссара проголосовали 144 государства. В ответ на позицию Вашингтона французская миссия заявила, что США, когда-то бывшие «маяком прав человека», но теперь встали в ряд с Россией, Северной Кореей, Никарагуа и Мали. Американская сторона обвинила Париж в «моральном позерстве» и поддержке критиков демократических институтов, после чего зампосла США Дэн Негреа заявил, что Вашингтон отказывается слушать французскую сторону до изменения её подхода.

Анализируя причины произошедшего, специалист отметил, что в основе дипломатической стычки лежит фундаментальное расхождение во взглядах на гуманитарную повестку, возникшее с приходом к власти в США команды Трампа.

«Сам конфликт — ценностный, он касается темы прав человека, которую США при Дональде Трампе задвинули на задний план. Для сторонников движения MAGA [Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»] и современных республиканцев, в отличие от их предшественников времён Рональда Рейгана, гуманитарная повестка перестала быть приоритетом. Для Франции же эта система координат остаётся прежней, традиционно либеральной. Полемика здесь совершенно неудивительна: французская дипломатия со времён генерала де Голля всегда отличалась высокой субъектностью, независимой позицией и гордостью. Когда Париж упрекает Вашингтон в пренебрежении правами человека, это становится ответом на систематическую критику Европы со стороны Трампа и его окружения по вопросам миграции и потери идентичности. Так что повод для столкновения нашелся быстро, но за ним стоят глубокие идеологические разногласия». Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Говоря о жестких формулировках французских дипломатов, фактически сравнивших позицию США с политикой КНДР, политолог подчеркнул, что этот выпад адресован лично действующей американской администрации, а не всей стране.

«Это критический выбор не против США как государства, а конкретно в сторону администрации Трампа. С учетом того, что в Америке приближаются промежуточные выборы, где позиции республиканцев выглядят не самым бесспорным образом, подобные упрёки воспринимаются Белым домом особенно болезненно. Хотя Трамп и взял под контроль партийную структуру, внутри неё сохраняется немало классических рейганистов, которые вынуждены молчать из страха перед политической местью, но продолжают считать, что защита прав человека должна оставаться для Америки ориентиром. В этом смысле выступления Парижа — не классический антиамериканизм, а точечный публичный удар по имиджу и курсу конкретного президента».

Оценивая возможные последствия скандала для двусторонних отношений и работы международной организации, эксперт призвал не драматизировать ситуацию, указав на ограниченный спектр возможных рычагов давления.