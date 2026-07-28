Зеленский рассказал о встрече с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лицензии на производство ракет для комплексов Patriot.

«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», — написал он в Telegram-канале.

Глава киевского режима также добавил, что говорил с президентом США о необходимости «активизировать дипломатический процесс».

Свою встречу с Трампом в Овальном кабинете Зеленский назвал хорошей.

Ранее Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом. Она длилась почти час.

После этого в Белый дом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.