Журналист Боуз: Трамп не встретил Зеленского по прибытии в США

Американский президент Дональд Трамп не встретил украинского лидера Владимира Зеленского по прибытии в США. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Он уже его игнорирует. Нас ждут интересные события, ребята", — написал Боуз. 28 июля Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне. По данным СМИ, главы государств могут обсудить предложение о прекращении огня в воздухе и другие подходы к урегулированию конфликта на Украине. По мнению политолога, американиста Александра Асафова, во время встречи с украинским лидером Трампу будет важно показать, что он все держит под контролем и что он понимает, что делать с украинским конфликтом. Асафов уверен, что американский президент будет играть свою обычную роль и говорить, что урегулирование конфликта уже близко. Повестка Зеленского также понятна, отметил эксперт. Это деньги, оружие и включение США в конфликт любыми другими способами и возможностями. До этого Зеленский выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США. Украинский лидер добавил, что все зависит от президента США Дональда Трампа, который также должен определить место встречи.