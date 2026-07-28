Демарш в ООН: что будет с отношениями Франции и США

В отношениях между США и Францией наметился серьезный кризис, а президент Эммануэль Макрон уже не стесняется критиковать своего американского коллегу Дональда Трампа. Как сообщает News.ru, об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя демарш делегации Штатов в Совбезе ООН во время выступления французских представителей.

Эксперт отметил, что отношения Трампа и Макрона остаются стабильно плохими, из-за чего ничего удивительного и неожиданного в действиях американских дипломатов нет.

«Макрон довольно открыто критикует политику американского президента, зачастую этим занимаются представители всей французской администрации. Здесь все вполне типично. Я не думаю, что мы увидим какие-то серьезные изменения в отношении двух стран. Они как были кризисными, так ими и останутся», — сказал Дудаков.

Американист добавил, что многое будет решаться в ходе предстоящей президентской гонки во Франции. В случае прихода к власти политика с либеральными взглядами ему будет сложно найти общий язык с Трампом. Представители правых убеждений формально являются идеологическими союзниками Трампа, но в последнее время и их критика в адрес американской администрации становится все более резкой.

Дудаков также отметил, что у Вашингтона остается не так много рычагов давления на Париж. Белый дом может попытаться снова ввести тарифы, но немалую часть ограничений Трампа быстро отменяют на судебном уровне. Политическое давление американского лидера, как правило, «никак в Европе не выстреливает».