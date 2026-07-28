Депутат европарламента Томаш Фрелих («Альтернатива для Германии») заявил, что уровень преступности среди украинских беженцев в Германии превышает показатели местных жителей. Об этом он рассказал в эфире wPolsce 24.

По словам политикa, около 700 тысяч из проживающих в стране украинцев получают социальные пособия, не имея работы. Фрелих отметил, что это создает существенную нагрузку на немецкий бюджет в условиях экономическогo спада и роста цен.

«Германия все больше беднеет - мы сталкиваемся с рецессией уже почти третий год подряд <…> - в то время как мы тратим огромные суммы на социальные выплаты украинцам», - подчеркнул Фрелих.

Аналитики подтверждают низкие показатели трудоустройства украинцев, писал журнал WirtschaftsWoche. Согласно отчету эксперта Дитриха Тренхардта, в Германии работают лишь 39 процентов украинских беженцев трудоспособного возраста. Для сравнения, в странах Восточной Европы этот показатель достигает двух третей, а в Британии превышает 69 процентов.

Среди причин исследователи называют немецкую бюрократию при признании дипломов и масштабную социальную поддержку. Многие беженцы в Германии вынуждены трудиться на низкооплачиваемых должностях ниже своей квалификации, хотя эффективное использование их навыков могло бы дать прирост ВВП страны.

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При этом немецкие власти постепенно снижают объем выплат. С июля 2025 года недавно приехавшие в страну украинцы были переведены со специальной выплаты на пособия для просителей убежища, которые примерно на 20 процентов ниже.

Аналогичные ограничения вводят и другие европейские страны. Норвегия, Швейцария, Ирландия и Дания также урезают выплаты или ужесточают условия въезда, реагируя на растущие расходы бюджета.