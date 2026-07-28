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© Kay Nietfeld/dpa

«Дипломатия не остановит украинский кризис»

Длительные боевые действия привели к глубокому моральному истощению украинского общества, что вылилось в акции против принудительной мобилизации, пишет японский аналитик Тосихико Сиобара в своей статье для Shūkan Gendai. В качестве примера он привел стычки людей с сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкомата) во Львове, который традиционно считался центром украинского национализма. Ссылаясь на американского политолога Джона Миршаймера, автор сравнивает эту ситуацию с последними годами войны во Вьетнаме для США: когда люди перестают верить заявлениям о скором успехе, они оказывают отпор попыткам забрать их на службу.

Сиобара добавил, что Миршаймер, «всемирно известный политолог», считает, что украинский кризис не завершится путем переговоров. Миршаймер полагает, что ситуация на Украине повторяет сценарии затяжных конфликтов во Вьетнаме и Афганистане. По его мнению, конфликт перейдет в формат замороженного противостояния с формальным перемирием. Миршаймер уверен, что отношения между Россией, Украиной и Западом надолго останутся враждебными.

«Кофе вместо учений»: украинцы разочаровались в НАТО

Члены «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация), присоединившиеся к учениям НАТО в Швеции, были шокированы низким уровнем подготовки западных солдат, пишет немецкое издание Die Welt. По словам азовцев*, альянс скован бюрократией и запретами (например, бесполетными зонами для дронов на полигонах), а сами манёвры постоянно прерывались на паузы для кофе. Украинцы пришли к выводу, что в условиях полномасштабного конфликта силы НАТО будут небоеспособны. Die Welt подчеркивает, что представители ВСУ призывают армию Германии привлекать к управлению молодых командиров, которые продвигают использование высоких технологий.

Издание выделяет ключевые выводы, которые Берлин должен сделать для реформирования Бундесвера. В их числе - необходимость тесной интеграции разведки с армией для проведения точечных операций, создание резервов оборонной промышленности еще в мирное время и кардинальное ускорение бюрократических процедур. Главный же вывод касается готовности общества воевать. Немецкие аналитики отмечают, что контрактная система показывает свою ограниченность в затяжном конфликте на истощение, о чем свидетельствует даже текущий дефицит добровольцев для формируемой бригады Бундесвера в Литве. В связи с этим Германии рекомендуют «отказаться от иллюзий» и вернуться к обязательной военной службе и комплексному развитию гражданской обороны по примеру Финляндии.

«Зеленский ищет новых друзей, Трамп держит дистанцию»

Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с президентом Дональдом Трампом и прощание с американским сенатором Линдси Грэмом** (внесен в список террористов и экстремистов в России) - одним из главных сторонников Киева в Капитолии, пишет Politico. Лишившись поддержки Грэма**, Украина активизировала усилия по работе с консервативным крылом Республиканской партии и движением MAGA. Politico упомянуло неожиданный визит на Украину известной ультраправой активистки Лоры Лумер, которая после встречи с Зеленским заявила о смене позиции в пользу Киева. Издание обратило внимание и на позитивные оценки стратегии Украины со стороны вице-президента Джей Ди Вэнса, а также готовность Сената проголосовать за законопроект о новых жестких санкциях против России.

Источник, знакомый с планами Зеленского, сообщил, что во время визита в США он хочет обсудить санкции, соглашение по беспилотникам, системы Patriot и мирные переговоры. Несмотря на сигналы о смягчении риторики некоторых американских ультраправых, ключевые конгрессмены-республиканцы из крыла MAGA остаются непреклонны. Они выступают против военной и экономической помощи США Украине. Более того, по их мнению, Лумер получает деньги за продвижение своей новой, дружественной Украине позиции. На вопрос о том, кто оплатил ее поездку, Лумер ответила, что это было не украинское правительство, но не предоставила более подробной информации. Трамп, в свою очередь, сохраняет дистанцию: комментируя заявления Киева о поддержке Ирана Москвой, он заявил, что намерен уточнить эту информацию лично у президента РФ Владимира Путина, и подчеркнул, что его приоритетом остается скорейшее завершение конфликта путем переговоров. Сторонники более изоляционистской внешней политики считают, что риторика некоторых консерваторов изменилась, поскольку Трамп не смог выполнить свое обещание быстро положить конец конфликту.

«Угасающий Байден»: почему мемуары экс-президента пугают демократов

Спустя полтора года после ухода с поста президента США 83-летний Джо Байден ведет крайне уединенный образ жизни в кругу близких из-за лечения рака простаты IV стадии с метастазами, пишет The Washington Post. Хотя терапия сдерживает заболевание, Байден заметно ослаб, и его физическое состояние тяжело скрывать от общественности. Вопросы о возрасте, выносливости и умственных способностях Байдена омрачали большую часть его президентства и в конечном итоге парализовали его кампанию за второй срок. В отличие от прошлых президентов, Байдену не удалось развернуть масштабную благотворительную деятельность или собрать достаточные средства на строительство своей именной библиотеки. Ситуацию усугубляет постоянное давление со стороны республиканцев: к примеру, Дональд Трамп регулярно высмеивает физическую форму предшественника, используя прозвище «Сонный Джо». Окружение Байдена описывает его жизнь после президентства как омраченную болезнью.

По версии WP, запланированный на ноябрь выход мемуаров Байдена вызовет новую волну споров о его здоровье и способности управлять страной в период его президентства. Всё это вызывает сильную тревогу в Демократической партии, ведь презентация книги пройдет прямо в разгар промежуточных выборов в Конгресс. Стратеги-демократы опасаются, что появление тяжелобольного экс-президента в центре внимания напомнит избирателям о провальных дебатах 2024 года и попытках скрыть состояние Байдена. Это сместит фокус с критики действующей администрации Трампа. В то же время сторонники Байдена пытаются переключить внимание на здоровье самого Трампа, отмечая его частые визиты к врачам и отечности. Руководство Белого дома категорически отвергает любые подозрения. В последнем обследовании Трампа принимали участии 22 медика - необычно большая команда - хотя его лечащий врач заявил, что он находится в «отличном состоянии здоровья», объяснив отеки хронической венозной недостаточностью, а синяки - частыми рукопожатиями в сочетании с приемом аспирина.

«Уравниловка по слабому»: почему школы Германии терпят крах

Немецкая система образования переживает глубокий кризис - результаты тестирования Pisa (оценка функциональной грамотности школьников) с 2012 года постоянно снижаются, а каждый четвертый девятиклассник в Германии не справляется даже с базовыми стандартами по математике, пишет Berliner Zeitung. По мнению исследователя образования Клауса Цирера, главная причина кроется в «идеологии равенства», которая снизила планку требований к ученикам ради одинаковых оценок. Эксперт критикует слепую ставку властей на цифровизацию и бесконтрольное использование ИИ в школах, приводящее к снижению мыслительных способностей детей, а также отмечает проблемы интеграции: у множества первоклассников-мигрантов не хватает знания немецкого языка для обучения.

Исследователь отметил, что опыт Скандинавии уже показал ошибочность отказа от традиционной дисциплины, однако немецкие власти продолжают игнорировать проблему. Цирер предупреждает, что попытки снизить учебную нагрузку вместо адресной поддержки слабых учеников ведут к «уравниванию всех по самому слабому ученику», что подрывает будущее экономики и даже демократии. Усугубляют ситуацию плохая подготовка университетских преподавателей и кадровый дефицит. По мнению исследователя, Германии необходимо срочно перенять опыт регионов с высокими показателями (например, Баварии и Саксонии) и вернуться к делению на профильные классы по способностям, а также к поддержанию дисциплины и программам по мотивации детей. В противном случае падающий уровень образования продолжит усиливать социальное разочарование и недоверие граждан к государственным институтам.

* запрещенная в РФ террористическая организация.

** внесен в список террористов и экстремистов в России.