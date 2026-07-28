В России объяснили, чего ждать от встречи Зеленского и Трампа

Визит Владимира Зеленского в США не принесет Киеву грандиозных успехов и станет скорее формальной встречей, однако может заложить основу для новых контрактов на поставку систем ПВО Patriot Украине за счет европейских союзников. Такое мнение в беседе с «Рамблером» выразил политолог Иван Мезюхо.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. В программе его визита — участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) в Вашингтоне, а также переговоры с президентом США Дональдом Трампом и его командой. Главными темами встречи, как ожидается, станут стратегическое сотрудничество, вопросы урегулирования конфликта и поставки средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Говоря о целях украинской делегации, Мезюхо отметил, что ключевая задача Киева — удержать Трампа в сиюминутном альянсе с европейскими партнерами.

«Нынешний визит Зеленского в США стоит рассматривать в контексте прошедшего саммита НАТО в Анкаре, где европейцы фактически "купили" Дональда Трампа контрактами на системы Patriot для Украины. И сегодня главная задача киевского режима — удержать американского президента в этом временном союзе. Лидер США — непредсказуемый политик, способный в любой момент поменять свою позицию по украинскому урегулированию. Поэтому Зеленский стремится как можно скорее зафиксировать договоренности на поставку этих систем за счет Европы, и именно этому вопросу будет посвящена весомая часть переговоров». Иван Мезюхо Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения»

Вместе с тем политолог подчеркнул, что рассчитывать на масштабные подарки или серьезный прорыв украинской стороне не стоит, поскольку американского лидера сдерживают затянувшиеся внешнеполитические кризисы и приближающиеся выборы.

«Несмотря на публичную смену риторики в отношении Зеленского, Дональд Трамп не собирается одаривать его грандиозными подарками. Президент США сейчас погружен в урегулирование иранской военной авантюры, кроме того, у него на носу выборы в Конгресс, которые он с высокой долей вероятности может проиграть. Позиции и возможности Трампа повлиять на киевский режим в данный момент ограничены грузом внутренних и внешних проблем. Поэтому визит Зеленского будет скорее проходным, а переговоры в каком-то смысле окажутся "разговором ради разговора"», — отметил Мезюхо.

Тем не менее, эксперт призвал не игнорировать риски, связанные с возможным подписанием новых оружейных соглашений между Вашингтоном и Киевом.

«Нельзя исключать, что стороны зафиксируют предварительные соглашения по ПВО. Важно понимать: речь идет уже не о старых поставках, законтрактованных еще при администрации Байдена, а о совершенно новых контрактах, заключаемых при Трампе. Это создает новый серьезный вызов для России. Мы должны четко фиксировать подобные сдвиги в политике Белого дома и учитывать их при давлении и любых будущих контактах с американской администрацией», — резюмировал политолог.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме сообщила о серьезном сдвиге в настроениях американского руководства. По словам высокопоставленного чиновника, президент Дональд Трамп и его команда выражают готовность играть конструктивную роль в прекращении боевых действий.