Старинный феодальный замок Кумамото, построенный в начале XVII века, мог пострадать во время землетрясения на японском острове Кюсю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как в первые минуты после подземных толчков в районе замка поднимаются клубы пыли. Администрация замка пока не сообщала о повреждениях, однако в соцсети Х предупредила о закрытии территории.

Замок является главной достопримечательностью города Кумамото одноименной префектуры. Ежегодно его посещают более 1,5 млн человек. Из-за черного цвета сооружение также получило название «Замок ворона».

Во время землетрясения в 2016 году замок получил сильные повреждения. Тогда частично обвалилась каменная кладка оборонительной стены, а также черепица крыши.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии. Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км. Жителей побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро предупредили об угрозе цунами.