Попытки Зеленского и Нетаньяху привлечь внимание Трампа предрекли

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание президента США Дональда Трампа в ходе встреч в Белом доме, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов. С такой точкой зрения выступил телеканал ABC News.

«Ожидаемые встречи с Трампом дают обоим лидерам возможность продвинуть свои планы перед президентом в то время, когда политика США в отношении Ирана и российско-украинской войны остается неопределенной», — сказано в сообщении.

При этом, по данным источников ABC News, высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности обсуждали возможные последствия обострения конфликта между США и Ираном для запасов вооружений Пентагона, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп снова оптимистически настроен по отношению к Зеленскому. По данным источников, эти изменения произошли после нескольких встреч на полях глобальных саммитов.