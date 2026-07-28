Попытки Зеленского и Нетаньяху привлечь внимание Трампа предрекли
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будут пытаться привлечь внимание президента США Дональда Трампа в ходе встреч в Белом доме, чтобы заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся конфликтов. С такой точкой зрения выступил телеканал ABC News.
При этом, по данным источников ABC News, высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности обсуждали возможные последствия обострения конфликта между США и Ираном для запасов вооружений Пентагона, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы Украине.
Ранее сообщалось, что Трамп снова оптимистически настроен по отношению к Зеленскому. По данным источников, эти изменения произошли после нескольких встреч на полях глобальных саммитов.